Burgenland übernimmt Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz

Das östlichste Bundesland hatte zuletzt im zweiten Halbjahr 2018 die Vorsitzführung in der Landeshauptleutekonferenz inne. Organisatorisch sind die Vorbereitungsarbeiten bereits im Wesentlichen abgeschlossen, so Protokollchef Manfred Riegler, der mit seinem Team die Veranstaltungen managt. Die symbolische Übergabe des Vorsitzes erfolgt am 11. Jänner in Wien mit Doskozil und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Am 4. und 5. Mai etwa treffen sich die Landesfinanzreferenten in Schlaining und die Landeshauptleutekonferenz findet am 6. und 7. Juni in Andau statt.

Im Finale des burgenländischen LH-Vorsitzes wird auch noch der wegen der Corona-Pandemie verschobene Festakt "100 Jahre Burgenland" am 18. Juni im Schloss Esterhazy in Eisenstadt nachgeholt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Das Amt des Bundesratspräsidenten wiederum übernimmt im ersten Halbjahr 2023 Günter Kovacs (SPÖ). In seine Zeit der Präsidentschaft fällt auch die Wiedereröffnung des Parlamentsgebäudes im Jänner.