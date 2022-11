Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der sich im Oktober einer weiteren Operation am Kehlkopf unterziehen musste, befindet sich auf dem Weg der Besserung und freut sich über die "rasche Genesung". In einer Aussendung am Mittwoch erklärte er: "Bereits in den kommenden Tagen möchte ich die Amtsgeschäfte auch wieder formell übernehmen."