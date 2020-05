Bures verurteilt FPÖ-Hercules-Sager

Als Dagmar Belakowitsch-Jenewein am 4. Juni von Wien nach Mailand fliegen wollte, wurde sie unfreiwillig Zeugin eines dramatischen Vorgangs: Das Flugzeug stand noch am Boden, und in der Kabine wehrte sich ein Asylwerber mit aller Verzweiflung gegen seine Abschiebung. Drei zivile Polizisten und eine Ärztin konnten ihn kaum beruhigen, er schrie seine Ohnmacht und Wut hinaus – und das so lange, bis der Pilot sich weigerte, ihn nach Mailand zu fliegen.

Für die FPÖ-Abgeordnete war das eine einschneidende Erfahrung. Denn wenige Tage später, am Mittwoch, machte Belakowitsch-Jenewein im Plenum einen irritierenden Vorschlag: Abschiebungen von Asylwerbern sollten künftig vorzugsweise in Hercules-Transportmaschinen des Bundesheeres gemacht werden. "Da drinnen können sie dann schreien, so viel sie wollen. Da drinnen ist es so laut, dass es ohnehin keiner hört."