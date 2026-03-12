Am 18. März wollte die Regierung ihren Entwurf für die Bundesstaatsanwaltschaft vorlegen (der KURIER berichtete). Eine Woche vor dem Termin steht fest: Nie und nimmer geht sich das aus.

Selbst wenn ÖVP, SPÖ und Neos ihre Differenzen ausräumen, wäre bis dahin vielleicht ein Ministerratsvortrag mit Eckpunkten machbar, heißt es. Die Legistik müsste dann zu einem wesentlichen Teil im Verfassungsdienst, angesiedelt im Kanzleramt, ausgearbeitet werden – und das dauert.

Zwei Punkte sind offen: Erstens, wer sich für das Amt qualifiziert. Die ÖVP will ja, dass sich auch Anwälte und Uni-Professoren bewerben dürfen. SPÖ und Neos stehen an der Seite der Standesvertretungen der Richter und der Staatsanwälte, die „fremde“ Berufsgruppen nicht für qualifiziert hält und daher auch niemals an der Spitze der Weisungskette akzeptieren würde. Eingewendet wird, dass das Amt viele organisatorische und fachspezifische Aufgaben mit sich bringe.

Geplant ist auch, die Berichtspflichten zu straffen; also zu konkretisieren, welche Fälle so wichtig („clamoros“) sind, dass sie von oben abgesegnet werden müssen – erst von der Oberstaatsanwaltschaft, dann vom Dreiergremium der neuen Bundesstaatsanwaltschaft, das die Justizministerin ablöst.