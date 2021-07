Van der Bellen: Schmähführen ist seine Sache nicht

Welches Land er als erstes besuchen würde (" Deutschland") und wie er zur Türkei steht ("schwierig") – alles keine neuen Fragen, der lange Wahlkampf macht sich eben auch hier bemerkbar. Und so dauert es, bis die Diskussion Fahrt aufnimmt – bis Kevin an die Reihe kommt. "Was würden sie als Bundespräsident unternehmen, um den Ruf der Lehre zu verbessern", will er wissen – und erntet erst einmal ein verdutztes Gesicht von Van der Bellen. "Also ich bin mir gar nicht so sicher, dass das Image der Lehre schlecht wäre." Er jedenfalls habe größte Hochachtung davor. "Schon allein deshalb, weil ich handwerklich so unbegabt bin." Ein erstes Grinsen geht durch die Runde.