Vom Kanzleramt unterstützte Jugend-Broschüre attackiert Medien

"Dieses Heft ist alles andere als zum Gähnen, es gibt viel zu raten, entscheiden und überlegen": So lautet einer der ersten Sätze in einer Informations-Broschüro des Bundesnetzwerkes Österreichische Jugendinfos (BÖJI), die den Schwerpunkt "Demokratie" hat. Das Heft ist im März 2024 in vierter Auflage erschienen. Aber ob sich die Autoren gewisse Passagen wirklich gründlich überlegt haben?

Das BÖJI stellt "Information und Informationsberatung zu allen jugendrelevanten Fragen" zur Verfügung. Es vernetzt 28 Infostellen "aus ganz Österreich". Diese seien "überwiegend als Vereine organisiert" und großteils von den jeweiligen Landesregierungen finanziert, heißt es auf der Website des Bundeskanzleramts. Dort, genau genommen im Jugendstaatssekretariat von Claudia Plakolm (ÖVP), ist das BÖJI angesiedelt.

"Geld entscheidet über Art der Berichterstattung"

Vor allem eine Passage der Publikation dürfte in der heimischen Medienlandschaft für massive Irritationen sorgen. Es geht darum, wie Meinungen beeinflusst werden: Von Verwandten, Freunden, Parteien, Influencern und – natürlich – auch Zeitungen, Fernsehen sowie Radio. Während die anderen Meinungsmacher weitestgehend neutral umschrieben werden, ist es bei den klassischen Medien genau umgekehrt.

Die Autoren formulieren folgendes Pauschalurteil: "Wichtig zu wissen: Hinter Zeitungen und Drucksachen stehen immer finanzielle Mittel, also Geld. Und der, der Geld gibt, will seine Meinung verbreiten. Es gibt in Österreich keine 'unabhängigen' Medien." Selbiges gelte für Fernsehen und Radio, ob öffentlich-rechtlich oder privat: "Wie auch bei den Zeitungen entscheidet das Geld dahinter über die Art der Berichterstattung."