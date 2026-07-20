Stocker zur Causa Ruck: „Kann nicht ohne Konsequenzen bleiben“

Für große Aufregung, inklusive Rücktrittsforderungen, sorgen seit Freitag Enthüllungen rund um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck (ÖVP). Profil und Kronen Zeitung haben Protokolle von vertraulichen Gesprächen veröffentlicht, in denen Ruck unter anderem über Postenschacher und die Einflussnahme bei der Erstellung von Wahllistenplätzen spricht.

Am Montag hat sich auch ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker zur Causa zu Wort gemeldet. „Die medial kolportierten Aussagen sind zutiefst irritierend und widersprechen dem Frauenbild und Politikverständnis der Volkspartei. Alle Vorwürfe müssen aufgeklärt werden. Sollten die Vorwürfe der Wahrheit entsprechen, kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben“, so Stocker in einem schriftlichen Statement. Dieses kann auch als indirekte Rücktrittsaufforderung interpretiert werden.

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