Bundesheer: RH kritisiert Zustand der 4. Panzergrenadierbrigade

Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen nicht zuletzt wegen der Finanzspritze für das Heer verändert. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kündigte im Frühjahr - also nach dem Prüfungszeitraum - eine Modernisierung der Panzertruppe an. In Summe werden für 170 Fahrzeuge der Systeme Leopard und Ulan rund 560 Millionen Euro für ein Update in die Hand genommen. Diese Maßnahmen sollen bis 2029 abgeschlossen sein.

In dem am Freitag veröffentlichten Bericht werden als Gründe für die fehlende Einsatzbereitschaft unter anderem budgetäre Restriktionen, die zu geringeren Investitionen bei Material und Infrastruktur führten, angeführt. Wegen des Alters der Fahrzeuge habe es Probleme gegeben, Ersatzteile zu beschaffen, was die Instandhaltung gefährdet habe. Die Kampfpanzer Leopard waren in den Jahren 2018 bis Juli 2022 durchschnittlich zu 64 Prozent, die Schützenpanzer Ulan zu 44 Prozent nicht feldverwendbar.

➤ Mehr lesen: Das Bundesheer ist in dem Zustand, in dem es die Politik lange belassen hat

Entsprechend reagierte Tanner auch auf den am Freitag veröffentlichten Bericht: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und auf die geänderten Rahmenbedingungen (durch den Ukraine-Krieg, Anm.) unverzüglich reagiert. Mit allein 560 Mio. erneuern wir die Leopard-und Ulanflotten, zusätzlich werden die Welser und Rieder Kasernen in den nächsten Jahren einige Baumaßnahmen erleben, um die Ansprüche der Zukunft abdecken zu können." In Ried werde bereits gebaut, so Tanner. Zudem sei bei der Ausbildung ein Qualitätsmanagement und ein Ausbildungscontrolling entwickelt worden, mit dem die Erfüllung der einsatzwichtigen Ausbildungszielen begleitet werden soll.