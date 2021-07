Mehr Geld: Milizheer wird aufgerüstet

Mit Hameseder wird erstmals nicht ein Berufsgeneral, sondern ein Miliz-Brigadier mit dieser wichtigen Funktion betraut. Dass der Posten des Milizbeauftragten fast zwei Jahre nicht besetzt war, trug Minister Klug schwere Kritik ein. Doch die Gründe lagen bei Hameseder. Er wollte die beinahe zu Tode gesparte Miliz nicht ohne die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen übernehmen. Nach zähen Verhandlungen liegen nun die Zusagen des Finanzministers für eine Sonderfinanzierung vor.

Jetzt geht es an die Umsetzung: Bis 2018 werden etwa 5000 zusätzliche Soldaten beordert, weitere 4000 folgen bis zum Jahr 2026. Mit einer sofortigen Tranche von 29 Millionen werden moderne Kampfanzüge und Nachtsichtgeräte gekauft. Ab 2020 sollen weitere 48 Millionen fließen. Mit diesen Soldaten sollen in den Bundesländern zusätzliche Miliz-Kompanien gebildet werden. Sie bekommen die Verantwortung für konkrete Objekte. Das, so Minister Klug, seien jene sensiblen Einrichtungen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens erforderlich sind – etwa Ölraffinerien, Flughäfen und Krankenhäuser. Dadurch entsteht auch eine starke, regionale Identität. Denn die Milizsoldaten werden für Objekte in ihren Heimatregionen verantwortlich sein.