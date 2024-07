Bundesheer unterstützte im Jahr 2023 mit 37.000 Stunden die Bevölkerung

"Die Unterstützungsleistungen sind nicht nur von unschätzbarem Wert für die Ausbildung unserer Soldatinnen und Soldaten, sondern bieten auch einen direkten Nutzen für die Gesellschaft", meinte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung.

Die Bereitstellung militärischer Ressourcen für öffentliche Zwecke zeige den dualen Nutzen dieser Leistungen. Zum einen werde die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres gestärkt, während die Gesellschaft von der zusätzlichen Unterstützung bei zivilen Herausforderungen profitiere. "Das zeigt, dass militärische Fähigkeiten zum Wohle der gesamten Gesellschaft eingesetzt werden können", betonte Tanner.

Die Bundesheer-Leistungen im Detail

Die meisten Unterstützungsleistungen ergaben sich im Vorjahr aus der Bereitstellung und Mitbenützung militärischer Infrastruktur für Behörden oder Einsatzkräfte. 237 Unterstützungsleistungen führte das Bundesheer in diesen Bereichen durch. Beispielsweise stellt das Bundesheer militärische Liegenschaften für Übungszwecke zur Verfügung.

Die Pioniere des Bundesheeres absolvierten 2023 15 Unterstützungsleistungen, davon jeweils vier in Oberösterreich und Salzburg, drei in Kärnten, zwei in Tirol und jeweils eine in Niederösterreich und der Steiermark. Dazu zählten beispielsweise der Auf- und Abbau sowie die Renovierung von Brücken. Diese Unterstützungsleistungen hatten auch einen wichtigen Aus- und Fortbildungsnutzen. Damit konnten die Pioniere ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung von Aufgaben der militärischen Landesverteidigung vertiefen.

Assistenzeinsätze

Neben Unterstützungsleistungen rückt das Bundesheer auch zu Assistenzeinsätzen aus. In diesen Fällen fordern Behörden Soldatinnen und Soldaten an, wenn ihre eigenen Personal- und Materialressourcen nicht mehr ausreichen.