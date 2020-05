Bundesheer-General: "Am 21. Jänner bricht Chaos aus"

Die ÖVP könne sich „nicht einfach wegducken“; sie solle ihr Wehrpflicht-Modell präsentieren, sagt Verteidigungsminister Norbert Darabos. Andere SPÖ-Granden fordern das ebenfalls.ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger will sich diesen Vorwurf nicht länger gefallen lassen: „Unser Modell ist in der Bundesverfassung und im Wehrgesetz nachlesbar: Wehrpflicht und Zivildienst. Das Problem ist die Umsetzung. Da verlange ich von Minister Darabos einen Wehrdienst ohne Leerläufe. Es heißt ja oft, die Grundwehrdiener sitzen nur herum; das sei verlorene Zeit.“

Die Regierung habe sich in ihrem Programm von 2008 bis 2013 dazu bekannt, den Grundwehrdienst zu attraktivieren. Das habe auch die Bundesheerreform-Kommission vor langer Zeit empfohlen. „Es gab dann eine Arbeitsgruppe dazu, Darabos hat die Attraktivierung aber abgesagt“, sagt Spindelegger im KURIER-Gespräch. Und so nennt er seine Ideen: „Warum soll man nicht auch dort, wo man eine Erste-Hilfe-Ausbildung hat, den Erste-Hilfe-Kurs machen können, den man beim Führerschein braucht? Oder: Man macht den Lkw-Führerschein beim Bundesheer. Oder: Pioniere lernen, mit schwerem Gerät zu fahren, sie bekommen auch technisches Wissen. Und in jeder Kaserne gibt es Sportanlagen. Die soll jeder, der einrückt, ordentlich nutzen können – für Spitzensport oder als Hobby. Solche Ausbildungsteile beim Heer sollten später anrechenbar sein. Das soll als Berufspraxis anerkannt werden. Etwa auch der Umgang mit der Waffe, wenn ich dann Polizist werde.“ Sollte Darabos zurücktreten, wenn er am 20. Jänner mit seinem Berufsheer-Modell bei der Bevölkerung durchfällt? „Das muss er nicht. Ich werde aber von ihm einfordern, sofort umzusetzen, was die Bürger entschieden haben. Das darf er nicht aufschieben.“

In Sachen Profi-Heer warnt Spindelegger: „Wer ein solches will, muss auch den nächsten Schritt bedenken, den zu einem Militärbündnis, weg von der Neutralität.“ Dass das Darabos hanebüchen nennt, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun habe („Schweden spricht trotz Berufsheer niemand die Neutralität ab“), kommentiert Spindelegger so: „Ein Berufsheer ist viel kleiner als ein Milizheer. Da muss man dann auch Synergien suchen – in einem Militärbündnis. Da gibt es eine Arbeitsteilung zwischen den Ländern.“ Aber die ÖVP wollte doch einst ein Berufsheer, in die NATO und die Neutralität in der Folklore-Schublade verstauen? „Das ist richtig. Aber auch in der ÖVP ist es nicht so weit gekommen – weil wir berechnen haben lassen, dass ein Berufsheer doppelt so viel kosten würde wie das jetzige Modell.“ Was Darabos bestreitet: „Wir kommen mit zwei Milliarden Euro auch im neuen System aus.“