Bundesheer: „Für einen realen Einsatz sind neue Mittel notwendig“

Ohne sie wären die derzeitigen Einsätze des Bundesheeres nicht vorstellbar. Allein im Ausland stellen die Milizsoldaten 40 Prozent der Truppe. Dennoch plagen die Miliz starke Personal- und Materialsorgen.

Generalmajor Erwin Hameseder – der Milizbeauftragte des Bundesheeres – plädiert seit Jahren für eine bessere Ausstattung und Ausrüstung. Bei seinem Antrittsbesuch bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ( ÖVP) stellt er diese Forderungen erneut.

„Wie im Regierungsprogramm ersichtlich, bekennen wir uns zur Miliz. Das heißt, dass die Männer und Frauen der Miliz wieder regelmäßig üben können sollen und sie dafür dementsprechend ausgestattet sein sollen“, sagt Klaudia Tanner. Entsprechende Pläne lägen bereits vor und würden gerade vom Ministerium bearbeitet.

„Ein Staat, der sich selbst ernst nimmt, muss auch in die Sicherheit der Bevölkerung investieren. Daher ist die Initiative von Bundesministerin Tanner zu begrüßen“, sagt Hameseder auf KURIER-Nachfrage.

Alle zwei Jahre rücken Milizsoldaten zu ihren Verbänden ein und üben miteinander, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Insgesamt dienen in Österreich 27.500 von ihnen, denn das Bundesheer ist laut Verfassung nach einem Milizsystem auszurichten. Der Großteil der Soldaten befindet sich in zehn Jägerbataillonen. Hauptaufgabe dieser Verbände ist der „Schutz kritischer Infrastruktur“. Sie müssen also Kraftwerke, Erdöl-Pipelines oder Staudämme im Ernstfall vor Angriffen bestmöglich sichern.