Bundesheer-Blauhelme filmten Ermordung syrischer Polizisten

Zu prüfen ist unter anderem, ob es möglicherweise das UNO-Mandat war, das die Soldaten daran gehindert hat, in dem konkreten Fall ihrem gesunden Menschenverstand zu folgen und das Leben der in Richtung des Hinterhalts fahrenden Menschen zu retten. Die UNO-Soldaten sind zu strikter Zurückhaltung verpflichtet und dürfen etwa ihre Waffen nur zur Selbstverteidigung einsetzen.

Ein Strafverfahren gegen die damaligen Soldaten hält der Völkerrechtler Manfred Nowak dennoch für möglich. Sie könnten "im schlimmsten Fall" wegen Beihilfe zum Mord belangt werden, kommentierte Nowak das Video. "Sie hätten die Pflicht gehabt, die Syrer zu warnen", meint er außerdem.

Völkerrechtler: Handlung wider besseres Wissen

Sie hätten den syrischen Polizisten stattdessen "wider besseres Wissen eine falsche Auskunft gegeben". Dies habe dazu geführt, dass sie in den Hinterhalt gefahren seien. Nowak verwies zudem auf Berichte, dass die UNO-Soldaten vorher Kontakt mit den Kriminellen gehabt und ihnen auch Wasser gegeben hätten. "Sie waren nicht neutral. Sie haben der einen Seite Rückendeckung gegeben", schließt der Wiener Universitätsprofessor sogar.

Das Argument der Neutralität greife zudem nur zwischen den Konfliktparteien Israel und Syrien, betonte Nowak. Man könne aber nicht sagen, dass diese Schmuggler im Auftrag der Israelis dort gewesen sind. Weil sich der Vorfall in der entmilitarisierten Zone ereignete, komme nicht das syrische, sondern das österreichische Strafrecht zum Tragen, sagte Nowak.

Auf den Golan-Höhen sorgt seit dem Jahr 1974 eine Truppe von Blauhelm-Soldaten für die Einhaltung des Waffenstillstandes zwischen Israel und Syrien, indem eine Pufferzone beaufsichtigt wird. Die österreichischen UNO-Soldaten wurden im Juni 2013 abgezogen.

Untersuchungskommission

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) setzte kurz nach der Veröffentlichung des Videos eine Untersuchungskommission ein. "Ich möchte so schnell wie möglich wissen, was im September 2012 tatsächlich passiert ist. Die Vorfälle werden lückenlos und minutiös aufgeklärt werden", teilte er in einer Aussendung mit. Die Untersuchung "muss bis Ende Mai abgeschlossen sein".

Der Vorfall sei "in dieser Dimension" erst durch die der Wochenzeitung zugespielten Fotos und Videos bekannt geworden, heißt es. Die Kommission werde prüfen, ob gegen die Einsatzregeln verstoßen worden sei und Straftatbestände verwirklicht worden seien. Bei Bedarf werde den betroffenen Soldaten Rechtshilfe angeboten.