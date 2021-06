Bund verordnet keine Covid- Pflichttests in den Kindergärten

Am Freitag wurde – zum wiederholten Mal – Kritik am fehlenden Konzept der Corona-Bewältigung in Kindergärten laut. Es brauche „spätestens mit Beginn der Sommerferien handhabbare und nachvollziehbare Lösungen“ zum Schutz vor Corona, fordert eine Trägerinitiative aus Diakonie, Kinderfreunde, Kinder in Wien (KIWI) und St. Nikolausstiftung.

Die Sorge betrifft vor allem jene Kinder, die nach einem Urlaub im Ausland mit einem mutierten Coronavirus infiziert sein könnten – woraus ein neuer Cluster entstehen könnte, so Christian Morawek, Geschäftsführer der Kinderfreunde, im Ö1-Morgenjournal.

Zwar dürfte ab Mitte Juni der Großteil des Kindergartenpersonals immunisiert sein, vom Bund wird dennoch keine Vorgabe kommen, wie und womit getestet werden soll – was aber sehr wohl möglich wäre.