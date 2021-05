Bund reserviert 500.000 Impfdosen für ausgewählte Betriebe

Von der Aktion des Bundes dürfte Wien am stärksten profitieren: Schließlich sind dort die meisten Konzernzentralen. Auch Niederösterreich und das Burgenland dürften ein sattes Plus in der Impfstatistik verzeichnen, wenn ihre Einwohner am Arbeitsplatz in Wien geimpft werden.

Die Impfaktion soll am 17. Mai mit den Supermarkt-Angestellten starten, generell laut Vorgabe des Bundes ältere Mitarbeiter Vorrang.