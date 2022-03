Bürgermeisterinnen im Nachteil: Aufholbedarf in der Kommunalpolitik

Nur 9,7 Prozent der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind weiblich. In genauen Zahlen: In Österreich sind nur 202 von 2.093 Bürgermeister Frauen. Das Forschungsteam rund um Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle hat den Alltag und die Einstellungen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen abgefragt. In der Kommunalpolitik herrscht akuter Nachholbedarf:

Bürgermeister herkunftstechnisch häufig in ihren Gemeinden verwurzelt. 74 Prozent sind in der Gemeinde aufgewachsen, in der sie nun auch Bürgermeister sind. Die durchschnittliche Bürgermeisterin, der durchschnittliche Bürgermeister lebt meistens in traditionellen Familienständen. In den Gemeinden Österreichs herrschen oft nach wie vor konservative Rollenaufteilungen, weswegen es Frauen in der Kommunalpolitik schwerer haben als Männer an die Spitze zu kommen, erklärt die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle.

Klassische Rollenaufteilung unter Bürgermeistern

80 Prozent der Bürgermeister sind verheiratet, 89 Prozent haben zwei Kinder. Bei den Frauen sind beide Werte geringer. Frauen in dieser Position sind eher geschieden und haben weniger Kinder. Traditionell ist auch die Aufgabenteilung im Haushalt der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen: Tendenziell liegen diese Familie- und Haushaltsaufgaben in der Verantwortung der Frauen - auch bei Bürgermeistern. Bei 60 Prozent der männlichen Bürgermeister übernehmen die Partner den Großteil des Haushalts und der Care-Arbeit. Nur ein Prozent der befragten Männer geben an, dass sie selbst den Großteil der Hausarbeit übernehmen. Hingegen geben 36 Prozent der weiblichen Bürgermeisterinnen an, dass das hauptsächlich ihre Aufgabe ist. Insgesamt empfinden die Frauen in diesem Spitzen-Job die Unterstützung für ihre Amtsausführung geringer als Männer.

Etwa die Hälfte der befragten amtierenden Bürgermeister und Bürgermeisterinnen führen den Job hauptberuflich aus. Weitere 50 Prozent sind nur nebenberuflich Bürgermeister. Der Stundenaufwand pro Woche wird bei Männern und Frauen unterschiedlich eingeschätzt. Während männliche Bürgermeister in den Gemeinden - an der Umfrage haben hauptsächlich kleinere Gemeinden teilgenommen - zwischen 21 und 40 Stunden pro Woche für das Bürgermeisteramt aufwenden, geben weibliche Bürgermeister an, 41 bis 60 Stunden in der Woche zu arbeiten.

Hinzu kommt, dass 55 Prozent der weiblichen Bürgermeisterinnen Sorge um die eigene soziale Absicherung haben. Um Frauen in der Kommunalpolitik zu fördern wäre eine bessere soziale Absicherung für Frauen die beste Förderung, um Frauen in der Lokalpolitik zu fördern, meinen befragte Frauen und sowie die Studienautorin.