Bürgermeister für Van der Bellen: "Verlässlichkeit und Besonnenheit"

"Wen wählen S’ denn, Herr Bürgermeister?" Wann immer Stefan Schmuckenschlager in diesen Tagen in Klosterneuburg diese Frage gestellt wird, antwortet er mit " Alexander Van der Bellen".

Eigentlich würde der Stadtchef ja lieber einen Parteifreund empfehlen, er kommt aus einer ÖVP-Politiker-Familie: Der Großvater Gemeinderat, der Vater Stadtrat, sein Zwillingsbruder ÖVP-Mandatar im Parlament.

Aber weil eben kein Christ-Konservativer zur Wahl steht, bleibt ihm nur die eine Option. "Weil Van der Bellen am ehesten unabhängig ist, weil er die EU weiterentwickeln will, weil ihm die Umwelt am Herzen liegt."

Gemeinsam mit den Bürgermeister-Kollegen Peter Eisenschenk (Tulln), Karin Baier ( Schwechat) und Bettina Lancaster ( Steinbach am Ziehberg) brach Klosterneuburgs Stadtchef am Freitag eine Lanze für den früheren Uni-Professor.

Prominente Politiker wie Franz Fischler, Brigitte Ederer und Ferry Maier haben in den vergangenen Wochen insgesamt 136 Bürgermeister aus ganz Österreich und aus allen politischen Lagern versammelt, man wirbt für die Wahl Alexander Van der Bellens.