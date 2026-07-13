Braucht Österreich mehr Bürgermeisterinnen? „Auch von einer Frau sehr gut machbar“

In Österreich gibt es so viele Bürgermeisterinnen wie noch nie, dennoch werden weiter 88 Prozent der heimischen Gemeinden von Männern geführt. In der ZiB2 war dazu Katharina Wöss-Krall, ÖVP-Bürgermeisterin von Rankweil in Vorarlberg, zu Gast. Frauen sind „ein bisschen zurückhaltender“ Wöss-Krall sieht zwar Fortschritte, sagt aber auch: „Die Frauen, ja, die sind dann eher ein bisschen zurückhaltender.“ Viele würden sich in der zweiten Reihe wohler fühlen oder bekämen gar nicht die Chance, ganz vorne anzutreten. Bürgermeisterinnen müssten daher sichtbar machen, „dass das alles auch von einer Frau sehr gut machbar ist“. Es brauche mehr Selbstbewusstsein und mehr Frauen, die politische Verantwortung übernehmen wollen.

Die Bürgermeisterin betonte mehrfach die Bedeutung von Vorbildern. „Wir schaffen das nur, wenn wir positiv über unsere Arbeit sprechen, dass wir eben als gute Vorbilder vorangehen“, sagte sie. Programme wie „Girls in Politics“ könnten helfen, junge Frauen früh für Politik zu begeistern. Andere Gesprächskultur 2019 wurde Wöss-Krall erste Bürgermeisterin in Rankweil. Sie war davor neun Jahre lang Vizebürgermeisterin. Der Wechsel sei auch persönlich herausfordernd gewesen: „Meine jüngste Tochter, die wurde dann gerade erst ein Jahr alt.“