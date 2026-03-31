Besser als erwartet: Budgetdefizit lag 2025 bei 4,2 Prozent des BIP

Die Statistik Austria hat Dienstagmorgen Österreichs Budgetzahlen 2025 präsentiert. Ausständig waren bekanntlich noch die Daten von Bundesländern und Gemeinden. Damit blieb auch die Frage offen, ob die Regierung ihr Budgetziel – ein gesamtstaatliches Defizit von 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, eingehalten hat. Und?

Die Details stellten Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk und Kerstin Gruber, Leiterin öffentliche Finanzen im Finanzministerium (BMF), vor. Bereits bekannt war, dass das Minus des Bundes um 3,7 Milliarden Euro geringer ausfiel als im Frühjahr 2025 budgetiert – es betrug 14,4 Milliarden.

Besser als erwartet

Aber auch mit den Daten von Ländern und Gemeinden schneidet Österreich besser ab als erwartet. Das gesamtstaatliche Defizit lag im Vorjahr bei 21,5 Milliarden Euro oder 4,2 Prozent des BIP. Damit stieg Österreichs Schuldenstand zwar auf 418,1 Milliarden Euro, die Regierung hat ihre Budgetziele aber übererfüllt.