Pinkes Theater im Nationalrat

Finanzminister Spindelegger und Kanzler Werner Faymann wiederholten, was sie tags zu vor schon ventiliert hatten: Die Resultate seien in den vergangenen Jahren stets besser gewesen als die Prognosen ( Faymann). Das Budget sei „ein solides Zahlenwerk“. Das Parlament habe dieselben Zahlen wie die EU-Kommission bekommen ( Spindelegger).

Die FPÖ-Abgeordneten quittierten all das mit „Wahltag-ist-Zahltag“-Schildern. Team-Stronach-Klubfrau Kathrin Nachbaur sprach von „Luftballon-Ökonomie“. Spindelegger meint, die Versuche der Opposition, mit einem Geschrei wenige Tage vor der EU-Wahl noch Punkte zu machen, würden viele Menschen nicht goutieren.

Fortsetzung folgt, schon demnächst in diesem Parlamentstheater. Heute ist Tag 2 der offiziellen Budget-Debatte; der dritte Akt folgt am Freitag: Da wird der Staatshaushalt 2014/15 beschlossen.