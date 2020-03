Budget: Rufe nach Erhöhung der Bundesjugendförderung

Auch die Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) und die Sozialistische Jugend (SJ) forderten am Montag eine Wertanpassung. Die Arbeit der Jugendorganisationen wertzuschätzen, "heißt auch, sie auch finanziell zu würdigen", so ÖGJ-Voristzende Susanne Hofer. Sie verwies darauf, dass ihre Organisation "als größte politische Jugendorganisation" mehr als 3.000 Jugendvertrauensräte unterstützt, "die sich in den Betrieben für die Mitbestimmung der Lehrlinge und jungen ArbeitnehmerInnen einsetzen". "Wenn Kinder- und Jugendarbeit der Regierung etwas wert ist, dann muss sie hier auch investieren und diesen Missstand im neuen Budget beheben!", ergänzte SJ-Vorsitzender Paul Stich.