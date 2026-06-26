Der Rechnungshof mahnt in seinem Bundesrechnungsabschluss Strukturreformen ein. Angesichts der hohen Ausgabendynamik in einzelnen Bereichen sei eine deutliche Reduktion des Budgetdefizits und der langfristige Abbau der Staatsschulden nur durch Strukturreformen möglich. „Konkrete Schritte hierzu sind nicht zu erkennen, auch nicht im Budgetentwurf für 2027 und 2028“, kritisiert der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht.

2025 verzeichnete der Bundeshaushalt gemäß Rechnungsabschluss ein Nettoergebnis von minus 13,56 Mrd. Euro, der Nettofinanzierungssaldo belief sich auf minus 14,37 Mrd. Euro. Beide Salden blieben unter den Voranschlagswerten. Die Finanzschulden stiegen trotz begonnener Budgetkonsolidierung um 4,6 Prozent auf 313 Mrd. Euro. Grund für die Zunahme waren vor allem höhere Transfers - insbesondere für Pensionen - und steigende Zinsverpflichtungen. Das gesamtstaatliche öffentliche Defizit betrug 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), der öffentliche Schuldenstand machte 81,5 Prozent aus.