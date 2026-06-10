Budget: Opposition kritisiert "Ungerechtigkeit" und "Verantwortungslosigkeit"

Scharfe Kritik an dem Doppelbudget übt die Opposition. "Dieses Budget vergrößert die Ungerechtigkeit und kürzt bei der Zukunft", so eine erste Bilanz der Grünen am Mittwoch in einer Aussendung. Die FPÖ kritisierte indes, dass die großen strukturellen Reformen des Landes nicht angegangen würden. Von einem "Dokument des budgetären Stillstands und der organisierten Verantwortungslosigkeit" sprach der blaue Budgetsprecher Arnold Schiefer in Bezug auf den Budgetentwurf. Jede Debatte über einzelne Maßnahmen sei nicht zielführend, solange die übergeordneten Ziele nicht erfüllt würden, meinte Schiefer in einer Aussendung. Das mögliche Erreichen der Drei-Prozent-Hürde der EU sei nicht ambitioniert genug, "wir müssen endlich in Richtung eines ausgeglichenen Haushalts kommen, alles andere ist eine Belastung für die Zukunft unserer Kinder". Die Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisierte indes vor allem die Prioritätensetzung: Während für milliardenschwere Autobahnprojekte durch Naturschutzgebiete Milliarden bereitstünden, fehle für heimische Energie aus Wind und Sonne das Geld. Auch einen Mangel an sozialer Ausgewogenheit sehen die Grünen. Hohe Erbschaften würden steuerlich verschont, während bei Frauen, Familien und Niedrigverdienern gespart werde. Auch energiepolitisch gehe das Budget in die falsche Richtung, indem wichtige Mittel gekürzt würden, statt konsequent in die Energieunabhängigkeit zu investieren. Der bisher nicht näher definierte Abbau klimaschädlicher Subventionen sei derzeit "nichts anderes als eine Luftnummer".

Kanzler Stocker verteidigt Doppelbudget Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Mittwoch das Doppelbudget unmittelbar nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Parlament vor Journalisten verteidigt. "Ich glaube, es ist viel, viel mehr als der kleinste gemeinsame Nenner", sieht Stocker vielmehr einen "großen Wurf". Man habe immerhin innerhalb kurzer Zeit für vier Jahre einen Haushalt erstellt. Die Erstellung zweier Doppelbudgets hintereinander werde auch im Ausland positiv anerkannt. "Das ist ein Doppelbudget, mit dem wir aus dem Defizitverfahren kommen wollen, den Aufschwung in die Realität bringen und gerade in schwierigen Zeiten wichtige Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand setzen", so Stocker. Auch die Sparmaßnahmen verteidigte der Kanzler. "Natürlich" werde man diese merken, so Stocker: "Und natürlich ist es so, dass uns lieber gewesen wäre, wenn wir keine Sparmaßnahmen treffen müssten." Diese seien aber notwendig, um das Budget zu konsolidieren und das Defizitverfahren wieder zu verlassen. Aber man setzte auch Impulse, lobte Stocker die von der ÖVP forcierte Senkung der Lohnnebenkosten in "historischer" Höhe, die Wiedereinführung des Agrardiesels, die Einführung der sogenannten "Aktivpension" oder das Verteidigungsbudget.