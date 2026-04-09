Beamte streichen, Selbstbehalt beim Arzt - radikale Ideen für ein saniertes Budget

In die heiße Phase treten die Verhandlungen für das kommende Budget. Wie berichtet, hat sich die Regierung wieder für ein Doppelbudget (für 2027 und 2028) entschieden.

Die nächsten Tage sind die Ressortchefs bei Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sowie den Staatssekretären Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) und Sepp Schellhorn (Neos) zu Gesprächen geladen, wo sie ihre Vorstellungen und Begehrlichkeiten präsentieren können. Viel Spielraum besteht angesichts der weiterhin sehr angespannten Wirtschaftslage allerdings nicht.