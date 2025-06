Budget: Experten skeptisch, ob Konsolidierung gelingen wird

Die Budget-Konsolidierung wird nicht leicht - und ob die eingeleiteten Maßnahmen Österreich wieder in den von der EU-erlaubten Defizit-Bereich bringen, ist alles andere als fix. Das sind die zentralen Aussagen aus einem Budget-Hearing, das am Dienstag zum Auftakt der Haushaltsberatungen im parlamentarischen Budget-Ausschuss abgehalten wurde. Eingefordert wurden von sämtlichen Experten Strukturreformen vor allem in den Bereichen Föderalismus und Pensionen.