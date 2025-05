KURIER-OGM-Umfrage: Mehrheit will noch mehr im System sparen

Die Abschaffung des Klimabonus (er kostete zwei Milliarden Euro) wird mit 53 % am häufigsten von allen möglichen Optionen genannt. 33 % geben an, dass die nicht an die Inflation angepassten Sozialleistungen ihren Alltag unmittelbar persönlich beeinflussen.

In einigen Jahren – konkret 2029 – sollte Österreich gemäß Prognosen die in der EU relevanten Maastricht-Kriterien (Defizit darf nicht mehr als 3 % des BIP betragen, derzeit über 4,5 %) wieder erreichen können.

Rosskur vs. Harte Tour

Jeweils rund die Hälfte der Wählerschaft (48 %) will das Budget von der Bundesregierung sozial verträglich saniert wissen. „Die anderen – 45 % – sind für eine Rosskur, die mit unpopulären Einschnitten wehtut, aber zur wirtschaftlichen Gesundung führt“, so Bachmayer weiter. Bei dieser Fragen würden sich „ungewohnte Wählerallianzen zeigen“, so der OGM-Chef unter Verweis auf die Einzelergebnisse. 58 % der Grün-Wähler, 53 % der FPÖ- sowie der SPÖ-Wählerschaft bevorzugen „die sanfte Tour. Die ÖVP-Wähler sprechen sich hingegen zu 52 %, die Neos-Wähler zu 81 % in Sanierungsfragen für die harte Tour aus“.