Experten zerpflückten im Budget-Hearing Sparprogramm der Regierung

Wenn am Dienstag der Budget-Ausschuss zum traditionellen Budget-Hearing zusammentritt, ist schon im Vorhinein klar, dass die geladenen Fachleute nicht mit Kritik sparen werden. Denn sämtliche von den Parteien aufgebotenen Experten haben den Haushaltsentwurf der Regierung schon nach dessen Präsentation mehr oder weniger kritisch beäugt. Einheitliche Experten-Meinung ist, dass die nunmehrigen Maßnahmen wohl auf Perspektive nicht ausreichen werden.

Das Budgetdefizit soll gemäß Entwurf von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) heuer von 4,7 auf 4,5 Prozent des BIP sinken. Im nächsten Jahr soll es 4,2 Prozent betragen. Beide Werte liegen weit über dem von der EU erlaubten Wert von drei Prozent, weshalb am 8. Juli ein Defizit-Verfahren Brüssels eingeleitet werden dürfte. Um ein noch höheres Defizit zu vermeiden und auch Offensiv-Maßnahmen setzen zu können, werden heuer sieben Milliarden und 2026 sogar 10,3 Milliarden Euro eingespart. Der größte Brocken ist die Abschaffung des Klimabonus, deutlich gekürzt wird auch bei Förderungen.

Fiskalrat-Chef als Experte geladen

Die ÖVP hat in das Budget-Hearing den wohl prominentesten Ökonomen eingeladen. Mit Christoph Badelt wird den Abgeordneten am Mittwoch der Leiter des Fiskalrats zur Verfügung stehen. Dieser teilt den Optimismus der Regierung den Konsolidierungsbedarf betreffend nicht ganz. Wolle man bis 2028 tatsächlich wieder unter drei Prozent Defizit kommen, werde es "noch viel mehr scharfe und unangenehme politische Beschlüsse brauchen", meinte er etwa zuletzt in den Oberösterreichischen Nachrichten. Weitere Reformen wünscht er sich bei Pensionen und Gesundheit, sparen könnte man auch bei klimaschädlichen Subventionen.