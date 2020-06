Budget: "Pläne liegen auf dem Tisch, nur der Wille fehlt"

Ähnliches gilt für den Gesundheitsbereich, sagt Moser. "Ohne Strukturreformen werden wir bald Leistungen für die Betroffenen kürzen müssen."

Oder im Steuerrecht: "Bei der Einkommenssteuer gibt es derzeit 558 unbefristete Begünstigungen. Wir müssen jetzt genau analysieren, welche Ausnahmen es gibt, ob damit jene Effekte, die wir uns wünschen, erzielt werden, und wenn dem nicht so ist, die Ausnahmen wieder streichen."

Moser will die Diskussion aber nicht allein aufs Sparen reduzieren. Die Politik müsse klar sagen, was sie als notwendig erachtet. "Wir brauchen eine Aufgabenreform und Deregulierung. Und die Zersplitterung der Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden muss dringend zusammen geführt werden."

In unzähligen Prüfungen habe der Rechnungshof darauf hingewiesen, dass durch Ineffizienzen, Doppelgleisigkeiten und Interessenskonflikte das Steuergeld nicht dort ankommt, wo es hingehen sollte. 599 Vorschläge des Rechnungshofes lägen seit Langem vor. Damit sei eine Strukturreform keine "Monsteraufgabe" für die Politik, ist Moser überzeugt.

"Alle Pläne liegen auf dem Tisch. Was fehlt, ist der Wille auch tatsächlich diese Reformen anzugehen. Alle Verantwortlichen im Bund, in den Ländern und dem Gemeinden haben dafür zu sorgen, dass unsere Finanzen nachhaltig gesichert sind. Was derzeit vorliegt, reicht nicht aus."

Franz Fiedler, der Vorgänger von Josef Moser als Rechnungshof-Präsident, hatte erst Anfang der Woche im KURIER erklärt, dass eine Staats- und Verwaltungsreform das Budget um jährlich drei bis fünf Milliarden entlasten würde (mehr dazu siehe unten).