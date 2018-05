Dialog Brandstetter vs. Brandstätter: "Von der Freiheit fasziniert"

Im Gespräch zwischen den beiden, das von moderiert wurde, kam so manche Neuigkeit an den Tag. Helmut Brandstätter war als Student und Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) „besessen davon, Politiker zu werden“, von Alois Mock und seinem Europa-Engagement war er beeindruckt. Ein Post-graduate-Studium in Bologna, Praktika in der EU-Kommission, Reisen und internationale Erfahrungen änderten aber sehr rasch den Berufswunsch. „Ich war von der Freiheit fasziniert“, der Beruf des Politikers war ihm plötzlich zu eng, „man ist zu abhängig“. Brandstätter wird Journalist und verteidigt von nun an die Presse- und Medienfreiheit.

Wolfgang Brandstetter, in der ÖH war er Brandstätters Pressesprecher, wurde nach der Habilitation Uni-Professor und erfolgreicher Strafverteidiger. 2013 holte ihn der damalige ÖVP-Chef Michael Spindelegger als Justizminister in die Regierung.

Die langjährigen Freunde B & B standen plötzlich auf verschiedenen Seiten. Kann ein Journalist mit einem Politiker befreundet sein – und umgekehrt? „Ja, das geht“, sagen die beiden, „wenn es Distanz, Respekt und keine Verhaberung gibt“ (Helmut Brandstätter).

Als die Amtszeit von Brandstetter zu Ende ging, begannen der Ex-Politiker und Medienmann in einem diskursiven Prozess über Herkunft, Studienjahre und die Zukunft zu reflektieren. Auch darüber, was an Werten sich lohnt an die Jungen weiter zu geben.