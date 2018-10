Buch: Auf der historischen Wendeltreppe mit Heinz Fischer

Leben und Politik sind bei Heinz Fischer eins: In seiner sozialdemokratisch geprägten Familie wird pausenlos diskutiert, mit 15 Jahren gründete er eine Bezirksgruppe der Sozialistischen Mittelschüler in Hietzing und als Student ist er im VSStÖ in heftige Fraktionskämpfe verstrickt, Fischer gehört dem linken Flügel an. Der junge Mann ist diszipliniert, unheimlich wissbegierig, Partys sind seine Sache nicht, mit 30 trinkt er den ersten Schluck Alkohol.

Der Jus-Student will Anwalt werden, absolviert das Gerichtsjahr und 1961, kurz vor seinem 23. Geburtstag, kommt der Anruf der SPÖ-Abgeordneten Stella Klein-Löw, der Parlamentsklub suche einen Juristen. Damit beginnt für Heinz Fischer die Arbeit für die SPÖ, leidenschaftlich und mit Hingabe.

Sehr privat, mit tiefem Einblick in das Elternhaus, den Freundeskreis und in erste politische Engagements beginnt ein Gespräch zwischen Heinz Fischer und dem ehemaligen profil-Chefredakteur Herbert Lackner. Nachzulesen ist diese faszinierende Tour d'Horizon in dem eben erschienenen Buch „ Heinz Fischer. Ein Spaziergang durch die Jahrzehnte“. Das Werk ist aus Anlass des 80. Geburtstags von Heinz Fischer (9. Oktober) erschienen und wird heute, Mittwochabend, im Bruno-Kreisky-Forum präsentiert.