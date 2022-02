Brunner am Finanzplatz London: Einmal glänzen und zurück

Um mehr Geld vom Sparbuch in Anlageformen wie Aktien und Anleihen zu bekommen, will er die Kapitalertragssteuer (KESt) für Wertpapiere abschaffen und die Behaltefrist einführen.

Deutscher NeidUm den Standort Österreich attraktiver zu machen, sei die Reduzierung der Körperschaftssteuer auf 23 Prozent bis 2024 in der Steuerreform essenziell gewesen. „Deutschland beneidet uns darum, hat mir Christian Lindner gesagt“, so der Finanzminister, der sein deutsches Pendant kommende Woche wieder in Berlin treffen wird.