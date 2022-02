Finanzminister auf Stippvisite in 11 Downing Street

Ziel der Großbritannien-Reise Brunners, seiner ersten Reise abgesehen von EU-Räten, ist "die Stärkung des Kapitalmarktes und Stärkung der Teilhabe aller am Kapitalmarkt", so der Finanzminister, der in der britischen Hauptstadt zudem Termine mit JP Morgan und Blackrock wahrnehmen wird. "London ist das zweitgrößte Finanzzentrum der Welt, und auch nach dem Brexit bleibt Großbritannien ein wichtiger Wirtschaftspartner für Österreich."