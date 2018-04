"Brunnen vergiften": Strache provoziert mit Sager gegen Kern

Ob Zufall oder nicht – Strache warf Kern dann auch noch vor, als Sozialdemokrat in diesem Fall nichts gegen „heuschreckenkapitalistische Entwicklungen“ zu haben, wie Soros sie als Spekulant vorantreibe.

Auch das sogenannte "Finanzjudentum" ist ein weit verbreiteter Code in verschwörungstheoretischen Foren.

Strache beruft sich auf Israel und Netanjahu

Geradezu als Kronzeugen für seine Position rief Strache erneut Benjamin Netanjahu auf. Kern wolle "hoffentlich nicht den israelischen Ministerpräsidenten mit seiner Kritik gemeint haben und als Antisemit definieren, oder andere aus diesem Bereich", sagte Strache. "Denn da sind viele jüdische Mitbürger, die auch Kritik an ihm (Soros, Anm.) üben, aufgrund seiner politischen Position".

Tatsächlich ist Netanjahu nicht gut auf Soros zu sprechen. Der US-Milliardär stecke hinter einer Kampagne in Israel gegen die Abschiebung afrikanischer Flüchtlinge in Drittländer, behauptete Netanjahu im Februar nach entsprechenden Medienberichten. Soros unterstützt liberale Organisationen in Israel und gilt als Kritiker der rechts-religiösen Regierung von Netanjahu.

Boykott von FPÖ-Ministern

Die Regierung Netanjahu zeigt sich aber auch gegenüber Straches Partei mehr als skeptisch. Israel hatte nach der Regierungsbildung im Dezember 2017 bekanntgegeben, dass mit Ministerien, in denen FPÖ-Minister an der Spitze stehen, bis zu einer Neubewertung des Umgangs mit der neuen Regierung "nur berufliche Kontakte zu den Beamten" unterhalten werden. Eine Neubewertung ist bis dato trotz mehrerer Beratungen im außenpolitischen Ausschuss der Knesset nicht erfolgt.