Brüssel-Viste: Die Regierung auf PR-Tour

Dass die ganze Regierung eine Stunde zu spät kommt, das hat Seltenheitswert. Was daran schuld war?

Das Flugzeug, in dem das türkis-blaue Kabinett am Mittwoch saß: Der Flug nach Brüssel, wo die Regierung erstmals einen externen Ministerrat abhielt, hatte nämlich Verspätung.

Dem Zweck der Veranstaltung tat das keinen Abbruch: Grund des Besuchs war die Imagepflege im Vorfeld der bald beginnenden österreichischen Ratspräsidentschaft. Beschlossen hat der Ministerrat nämlich in Brüssel nichts - was auch daran liegt, dass das formal eigentlich außerhalb Österreich nicht so einfach ist.

Mehr Geld für Frontex

In der Pressekonferenz, die Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache kurz vor dem Mittagessen mit Kommisionsschef Jean-Claude Juncker gaben, ging es darum mehrheitlich um Außen- und EU-Politik. Kurz betonte abermals, dass man „Brückenbauer“ sein wolle; er setze auf „ein Europa, das schützt“.

Dass der Fokus auf Migration liege, ist nur naheliegend: Kurz möchte sich dafür einsetzen, dass die Grenzschutzagentur Frontex personell und finanziell besser ausgestattet wird – und das noch schneller als bisher geplant. Auch Albanien, wo derzeit laut Regierung wieder mehr Flüchtlinge ankommen sollen, wolle man besser unterstützen, und zwar mit Polizisten und Gerät.

Strache, der kürzlich mit seiner Aussage für Wirbel für Wirbel sorgte, dass Frontex eine Schlepperorganisation sei, sprang Kurz zur Seite: „Es geht vor allem um das politische Mandat“, sagte der Kanzler – illegale Flüchtlinge sollten bestmöglich außerhalb der Grenzen der EU abgefangen und zurückgestellt werden. „In der EU gibt es die Bereitschaft für ein Umdenken.“

Auch Straches Kritik an der Personenfreizügigkeit – sie schwäche den Jobmarkt in Österreich und sorge für Ausdünnung im Osten - stützte Kurz: „Wo es Fehlentwicklungen gibt, muss natürlich gegengesteuert werden“, sagte er.

Schelte für Kern

Etwas ungehalten zeigte sich Strache über eine Kritik von SPÖ-Chef Kern. Dass er den Ausflug der gesamten Regierung nach Brüssel kritisiert habe, sei "eigenartig", so Strache. Denn: "Kern ist ausschließlich mit dem Privatjet geflogen“, behauptete er. Die Kosten, die er da verursacht hat, verursache nicht mal die ganze Bundesregierung, so der Vizekanzler - schließlich sei der Flug Richtung Brüssel wie immer Economy gewesen.