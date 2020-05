Sebastian Kurz: "Kein Schönreden" bei EU-Themen

In der ORF-Sendung "Report" Dienstagabend sagte Kurz, es spreche nichts dagegen, die Zahl der Kommissare zu reduzieren. Dies sei aber erst in der übernächsten Periode möglich, die nächste werde laut Vertrag 28 Mitglieder, also weiterhin eines pro Mitgliedsland haben, betonte Kurz.

Der neue Außenminister redete zudem einer verstärkten Personalisierung bei den europäischen Institutionen das Wort, damit " Brüssel nicht abstrakt bleibt, nicht rein bürokratisch wirkt".

