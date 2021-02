Brisante innenpolitische Woche beginnt mit Kurz-Chats mit Strache

Kanzler-Brief an WKStA

Schon am Sonntag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz den Staatsanwälten brieflich mitgeteilt, dass er um eine rasche Zeugeneinvernahme in der Novomatic-Causa ersuche. Die Berichte über fehlerhafte Akten und Annahmen würden zu einem Reputationsschaden für Blümel, die Regierung, die Republik und auch ihn führen, so Kurz, der inhaltlich die Vorwürfe deutlich zurückwies.