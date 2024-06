Bierlein bekommt Ehrengrab: Begräbnis am 14. Juni

Die ehemalige Bundeskanzlerin und Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein , ist am Montag gestorben. Sie wurde 74 Jahre alt und erlag einer kurzen, schweren Krankheit.

Die Trauerfeierlichkeiten für Österreichs erste Bundeskanzlerin finden am 14. Juni statt. Das teilte das Kanzleramt mit. Gestartet wird das "staatliche Begräbnis" mit einer Aufbahrung des Sargs im Stephansdom. Nach einem Requiem wird Bierlein in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof beigesetzt.