Hypo-Haircut: Enteignung oder faire Lösung?

Nachrangigkeit

Kärnten

Die Experten des Finanzressorts und der OeNB sehen das anders: Im Rahmen dieses Gesetzes bleiben die Senior-Gläubiger, also die normalen Gläubiger, völlig ungeschoren – und zwar im Ausmaß von elf Milliarden Euro. Nur die nachrangigen Gläubiger, also all diejenigen, die für eine höhere Verzinsung auch einein Kauf genommen haben, werden im Ausmaß von 890 Millionen Euro herangezogen. Wir müssen die Relation sehen: Von zwölf Milliarden Euro Haftungen des Landessind jetzt 890 Millionen Euro betroffen.

Sie gehen also davon aus, dass das Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof hält?

Ein Gesetz dieser Komplexität ist immer mit Unsicherheiten behaftet, das kann man nie ausschließen. Der Vorschlag, den wir erarbeitet haben, bietet aber die größtmögliche Sicherheit, die man haben kann. 100 Prozent Sicherheit gibt es aber nie.

Bayerns Finanzminister sagt, es sei einmalig in Europa, dass sich ein Land via Gesetz von Schulden befreit.

Da gibt’s viel Theaterdonner, ich will das nicht näher kommentieren. Faktum ist: Es gibt in Europa sehr wohl vergleichbare Fälle, wo die Gläubiger beschnitten wurden. Natürlich ist strittig, in welchem Umfang das legitim ist, aber: Die nachrangigen Gläubiger haben jetzt noch Chancen, etwas zu bekommen, im Falle einer Insolvenz hätten sie mit Sicherheit gar nichts bekommen. Was die früheren Eigentümer, die Bayerische Landesbank, angeht, wird ein juristisch sehr wichtiger Aspekt in der laufenden Debatte völlig ausgeblendet.

Und zwar welcher?