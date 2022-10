BP-Wahl: Wo die Wahlbeteiligung am höchsten, wo am geringsten war

Langfristig betrachtet ist das Interesse an der Bundespräsidentenkür in den vergangenen vier Jahrzehnten stetig zurückgegangen. Bis 1980 war die Beteiligung noch sehr hoch, über 90 Prozent. Das lag an der Wahlpflicht. Sie galt für die Hofburg-Wahl österreichweit bis 1982. Danach konnte sie noch per Landesgesetz angeordnet werden. Dies war 1986 und 1992 noch in vier Ländern der Fall. 1998 hatten Tirol und Vorarlberg noch Wahlpflicht, 2004 nur mehr Tirol - und 2010 war die erste Wahl, in der österreichweit keine Pflicht zur Stimmabgabe bestand.

Seit wann die Beteiligung sinkt

In den 90er-Jahren fiel die Beteiligung von Wahl zu Wahl auf noch etwas über 80 Prozent, 1998 nahmen schwache drei Viertel der Berechtigten teil, 2004 etwas über 70 Prozent - und 2010 brach die Beteiligung bei der Wiederwahl von Heinz Fischer auf 53,57 Prozent ein. Dies lag damals daran, dass die ÖVP keinen eigenen Kandidaten im Rennen hatte, aber sich angesichts der SPÖ-Parteikarriere auch nicht zur Unterstützung Fischers durchringen konnte. Viele ÖVP-Wähler blieben damals daheim oder wählten "weiß".

Wahlberechtigte, abgegebene Stimmen und Wahlbeteiligung bei den

Bundespräsidentenwahlen seit 1951:

Wahl Wahlgang Wahlber. Abgegeben Wahlbet.

1951 1. WG 4.513.597 4.370.574 96,83

2. WG 4.513.597 4.373.194 96,89



1957 4.630.997 4.499.565 97,16

1963 4.869.603 4.654.657 95,59

1965 4.874.928 4.679.427 95,99

1971 5.024.324 4.787.706 95,29

1974 5.031.772 4.733.016 94,06

1980 5.215.875 4.779.054 91,63



1986 1. WG 5.436.846 4.864.709 89,48

2. WG 5.436.846 4.745.849 87,29



1992 1. WG 5.676.903 4.788.894 84,36

2. WG 5.676.903 4.592.932 80,91



1998 5.848.584 4.351.272 74,40

2004 6.030.982 4.318.439 71,60

2010 6.355.800 3.404.646 53,57



2016 1. WG 6,382.507 4.371.825 68,50

2. WG 6.382.507 4.637.046 72,65 (22.5., aufgehoben)

WH 2. WG 6.399.607 4.749.339 74,21 (4.12., Wiederholung)



2022 6.363.489 4.148.079 65,19