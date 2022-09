BP-Wahl: Rosenkranz startet Intensiv-Wahlkampf auf Welser Volksfest

Gemeinsam mit Bundesparteichef Herbert Kickl kam er zu den Gastgebern, Bürgermeister Andreas Rabl und oö. LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner. Und letzterer stieß in seiner Rede sogleich auch eine Debatte über eine Altershöchstgrenze für das Amt des Bundespräsidenten an. Denn es sei fraglich, ob ein Präsident mit über 80 noch so zeitgemäß sei. "Wir sind ja nicht im Vatikan", sagte Haimbuchner und holte damit zu einem Seitenhieb gegen den derzeit amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen aus. Dieser ist 78. Bei einer Wiederwahl würde er die 80 überschreiten.