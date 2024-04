Wissenschaftskooperation zwischen Wien und Tirana

Ziel des Projektes sei es, so Polaschek, die AUT in Tirana bis 2030 zu einem "einem Zentrum der Exzellenz in den Life Sciences für die gesamte Region Südosteuropas zu machen". Gelingen soll dies unter anderem mit einer Anschubfinanzierung über 450.000 Euro, die für das erste Projektjahr seitens des Wissenschaftsressorts zur Verfügung gestellt wird. Für die Folgejahre gibt es eine Leistungsvereinbarung über eine Million Euro.

Von einer "wegweisenden Kooperation" sprechen die ÖVP-Minister Norbert Totschnig (Landwirtschaft) und Martin Polaschek (Bildung) in einer gemeinsamen Aussendung anlässlich der Zusammenarbeit zwischen der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und der Agricultural University of Tirana (AUT).

Mit Albanien, das einen EU-Beitritt anstrebt, verbinde Österreich eine "enge Zusammenarbeit in der Land- und Forstwirtschaft", begründet ÖVP-Minister Totschnig Österreichs Engagement. Um die "Versorgungssicherheit" und "Krisenfestigkeit" zu stärken, sei die Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich von besonderer Bedeutung, so Totschnig. Mit dem am Montag unterzeichneten "Memorandum of Understanding bauen wir die Ernährungssicherheit Europas im Einklang mit seiner strategischen Autonomie weiter aus“.