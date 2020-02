Blümel: "Wollen Spekulation besteuern, nicht Realwirtschaft schaden"

Springt also Österreich ab, wie Blümel den anderen Ländern in einem Brief, der dem KURIER vorliegt, offen androht, wäre nur noch die absolute Mindestanzahl von Scholz-Verbündeten an Bord.

Am Freitag wehrte Blümel jedoch auch den jüngsten Scholz-Vorschlag der Kleinanleger-Ausnahmen ab: "Die angekündigten Änderungen bestätigen unsere Kritik, dass mit dem aktuellen Vorschlag vor allem Sparer und Unternehmen getroffen werden. Das Grundproblem bleibt, dass 99 Prozent aller Finanztransaktionen nicht von der Steuer betroffen wären. Wir wollen hochspekulative Finanzprodukte besteuern und nicht der Realwirtschaft schaden."

Das Finanzministerium in Berlin bestätigt, dass in früheren Fassungen außer Aktien noch weitere Finanzprodukte erfasst werden sollten. Allerdings habe Blümels Vorgänger Hartwig Löger, 2018 Unterstützung für eine "reine Aktienbesteuerung" geäußert, wundert man sich in der deutschen Hauptstadt.