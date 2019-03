Blümel: Starker ORF "in Zeiten wie diesen absolut notwendig"

Aber was ist das an Einnahmen? 900.000 Euro im Monat, 10,8 Millionen im Jahr. Oder: Der Online-Anteil am Gesamtwerbekuchen wächst, aber nur sechs Prozent davon gehen an die Websites traditioneller Medienhäuser.

Zum Vergleich: Le Figaro beschäftigt 450 Journalisten. Vier Beschäftigte sind allein nötig, um aus den 1,8 Millionen monatlichen Postings Hass und Hetze heraus zu filtern und zu überprüfen, ob es sich um gesteuerte Manipulations-Postings handelt. Jedes einzelne Posting wird von Le Figaro überprüft, bevor es online geht. „Wie bei den Chinesen“, sagt ein führender Journalist. Dieser bittere Scherz fällt öfter.

Aber wie notwendig das Filtern von Postings ist, wird gerade in Frankreich deutlich. Die Gelbwesten-Proteste, die seit sechs Monaten Paris verwüsten, orientieren sich an Russia Today. Zur russischen Manipulation gehören Falschinformationen, sogenannte Fakepostings oder Bots, in Leserforen. Ein Beispiel für Österreich: Die Russen verbreiteten, bewaffnete Flüchtlinge würden sich an der Grenze zusammenrotten, um die EU zu stürmen.

Der Dienst an der Demokratie ist teuer. Wer bezahlt ihn in Zukunft? Le Figaro lebt wie alle traditionellen, seriösen Medienhäuser von Print. Die Haupt-Einnahmen im Netz gehen an „Gafa“. Zugleich zahlt „Gafa“ nichts für die Inhalte, die die vielen Journalisten und Künstler Europas produzieren. „Die Europäer sind toll beim Produzieren von Inhalten, die Amerikaner beim Vermarkten“, so bringt es beim Blümel-Besuch ein Manager von Deezer auf den Punkt.