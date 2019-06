Blaues Blut: Wo die FPÖ in der Familie liegt

Heinz-Christian und Philippa Strache

Er brachte die Partei nach der ersten schwarz-blauen Koalition 2017 wieder in die Regierung. Nach 14 Jahren an der Parteispitze und Bekanntwerden der Ibiza-Affäre trat Heinz Christian Strache (50) am 18. Mai von allen Ämtern zurück. Straches Frau Philippa (32) ist FPÖ-Tierschutzbeauftragte, kandidiert auf der Wiener Liste für die NR-Wahl. Strache nimmt das EU-Mandat nun nicht an – wird indes als Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl 2020 kolportiert. Bis dahin will er die Aufklärung der Ibiza-Causa vorantreiben.