FPÖ setzt erneut auf blauen Vogel in Anlehnung an Erste Bank-Werbung

Seit wenigen Wochen wirbt die Erste Bank in ihrer aktuellen Kampagne mit einem kleinen, blauen Vogel und dem Slogan #glaubandich. Seit wenigen Tagen findet die Freiheitliche Partei, scheint"s, Gefallen an der Werbung - um sie für sich selbst zu nutzen.

Auf X zeigt sich Herbert Kickl vor einem Plakat der Erste Bank, das den blauen Vogel inmitten von größeren Tauben mit dem Slogan zeigt, stehend. Zudem attestiert er der Bank, einen "echten Coup gelandet zu haben", denn der "blaue Papagei zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt." Der FPÖ-Chef will darin, so heißt es weiter, "ein schönes Bild für unsere Heimat" erkennen.

Vor dem WM-Spiel Österreich gegen Argentinien postet die FPÖ erneut ein Bild, das in Anlehnung an die Erste Bank verstanden werden kann.

Kickl mit Österreich-Fahne und blauem Stoffvogel und in großen weißen Lettern: "Glaubt an euch. Wir tun es!"