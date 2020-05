Blauer Frontalangriff auf Heeresminister

Wo verbringt man den „bislang schönsten Tag seines Lebens“? Die richtige Antwort: im Parlament. Zumindest, wenn man Gerald Klug heißt. Natürlich wäre der SPÖ-Verteidigungsminister am Donnerstag lieber im Spital gewesen, bei seiner Erstgeborenen, der Stunden zuvor zur Welt gekommenen Louise.

Doch Manches in der Politik duldet keinen Aufschub; und eine Fragestunde an den Ressortchef, die gehört wohl dazu. Die Freiheitlichen hatten Klug also ins Plenum zitiert, um dem Heeresminister zu seinen geplanten Sparvorhaben 50 Fragen zu stellen. „Und ich komme“, so ventilierte der Jungvater, „diesem Auftraggerne nach.“