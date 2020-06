Blauer Blues: „Kein Debakel, noch nicht …“

Seit dem 17. Mai 2019 – dem Auffliegen des Ibiza-Videos – befinden sich die Blauen im steilen Sinkflug. Auch bei den steirischen Gemeinderatswahlen war eine Trendumkehr nicht zu schaffen. Die Bilanz liest sich für die Blauen mehr als bitter: In 191 Gemeinden setzte es Verluste, in 43 davon fiel das Minus sogar zweistellig aus. Nur in 42 Gemeinden schaffte es die FPÖ, Zuwächse zu verzeichnen.

In drei Monaten wird in Wien gewählt. Was also tun, damit in der Bundeshauptstadt zumindest ein Debakel ausbleibt? Ein Wechsel an der Parteispitze? Schon zu Beginn der Corona-Krise rumorte es in der Partei. Hinter den Kulissen wurde der Ruf laut, dass man einen neuen Parteichef finden müsse. Nämlich einen, der die Stärken vom angriffsfreudigen Herbert Kickl und dem konzilianten Norbert Hofer in einer Person vereint.