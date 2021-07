Blaue Tristesse in Hofers gefallener Wiener Hochburg

Am Wilhelm-Kreß-Platz plaudert eine ältere Dame, die mit ihrem Rollator in der Siedlung spazieren geht, über die Zeit, als Simmering noch ein tiefroter Arbeiterbezirk war. "Ich war Sozialistin durch und durch", erzählt Frau Heidi. "Kämpferisch, überzeugt von unseren Werten. "Und heute bin ich soweit, dass ich mir denke, der Hofer wäre gar nicht so schlecht gewesen als Präsident."

Die SPÖ-Ära in Simmering endete im Vorjahr bei der Wien-Wahl, der Bezirk ist nun als einziger in blauer Hand. Was ist passiert? Die Hackler – klassisch rote Klientel – dürften in Simmering gar nicht so unglücklich sein, meint Frau Heidi: "Wer arbeiten will, findet hier auch Arbeit. Es gibt viele große Betriebe. Und in den Gemeindebauten gibt es solche und solche Ausländer. Es sind nicht alle schlecht."

Es seien aber gerade diese zwei "höchstpersönlichen Bereiche" – Arbeit und Wohnen – die in Simmering mit großer Unsicherheit verbunden seien, erklärt Ex-BZÖ-Chef Peter Westenthaler im KURIER-Gespräch. "Diese Ängste rufen Protest hervor, den man besonders bei Wahlergebnissen im kommunalen Bereich spürt." Westenthaler ist in Favoriten aufgewachsen, in Simmering startete er 1991 als Bezirksrat seine politische Karriere. "Die Simmeringer fühlen sich vernachlässigt", so sein Fazit.