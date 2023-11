Bischöfe warnen: „Antisemitismus darf Herzen nicht wieder vergiften“

Die jüngste Herbsttagung der Österreichischen Bischofskonferenz fand unter besonderen Vorzeichen statt. Folgte sie doch unmittelbar auf die eben zu Ende gegangene Weltbischofssynode (4. bis 29. Oktober). Genauer gesagt, deren ersten Teil – denn der zweite und abschließende folgt im Oktober 2024. Thema: das Prinzip der Synodalität an sich – womit nicht weniger gemeint ist, als eine neue Art, Kirche zu sein.

Auch wenn nicht klar ist, was das heißt und was dabei am Ende des Tages herauskommen wird: Für die katholische Kirche ist das alles ziemlich ungewohnt, was allein schon daran sichtbar wurde, dass erstmals an einer Bischofssynode nicht nur Bischöfe stimmberechtigt teilnahmen.

Und so war klar, dass die dieswöchige Zusammenkunft des österreichischen Episkopats in Wien und Laab im Walde (6. bis 9. November) im Zeichen und unter dem Eindruck dieses Großereignisses stand. Am Freitag trug dann der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, die Erklärung zur Herbsttagung in einer Pressekonferenz vor und stellte sich den Medien.