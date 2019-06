Bischöfe tagen in Mariazell zu Jugend und Innenpolitik

Gleichzeitig sollen auch die Vorbereitungen für ein Großevent im kommenden Jahr beginnen. Anfang Juli 2020 soll in Klagenfurt die zweite Auflage von „Jesus in the City“ über die Bühne gehen. Im vorigen Jahr war Wiener Neustadt Schauplatz der Veranstaltung, die speziell Jugendliche dem Glauben näher bringen soll.

Neuer päpstlicher Botschafter

Zum Abschluss der Vollversammlung wird am Mittwoch ein öffentlicher Festgottesdienst in der Wallfahrtsbasilika Mariazell gefeiert. Zuvor wird der neue Nuntius, Erzbischof Pedro Lopes Quintana erstmals mit allen österreichischen Bischöfen zusammentreffen.

Der 65-jährige Spanier wurde im März von Papst Franziskus zum Nachfolger des in den Ruhestand getretenen Peter Stephan Zurbriggen ernannt.

Der Apostolische Nuntius ist sowohl Gesandter des Papstes bei einer Ortskirche, als auch Botschafter des Heiligen Stuhls in einem Staat. Am Freitag hat Quintana sein Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident Alexander Van der Bellen übergeben.